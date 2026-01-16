Sutiyoso Sebut Pernah Ada Investor China, Lega Tiang Monorel Jakarta Dibongkar

JPNN.com

Jumat, 16 Januari 2026 – 15:00 WIB
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kiri) dan mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso (kanan) saat dijumpai di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2026). Foto: ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

jakarta.jpnn.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso alias Bang Yos merasa lega karena tiang-tiang monorel yang mangkrak di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, dibongkar.

“Jujur saja, hari ini, hati saya lega sekali dengan adanya kepastian yang dicanangkan Pak Gubernur Pramono pada pagi hari ini,” kata Sutiyoso, Rabu (14/1).

Gubernur DKI Jakarta periode 1997-2007 itu menjelaskan dirinya berkeinginan menuntaskan macet di ibu kota dengan membuat moda transportasi baru pada 2003.

Sutiyoso mengaku saat itu berkonsultasi dengan beberapa pakar transportasi untuk membicarakan idenya.

Selain itu, Sutiyoso juga mengaku melakukan survei dan studi banding ke berbagai negara.

Dia mengaku terinspirasi membuat monorel di Jakarta ketika melakukan kunjungan ke Bogota, ibu kota Kolombia.

Akan tetapi, keinginan Sutiyoso tidak bisa segera terwujud karena terkendala kondisi sosial ekonomi.

Sutiyoso tetap bertekad membuat monorel di Jakarta walaupun menghadapi berbagai kendala.

