Wanita Dipukul Pria Sampai Berdarah di Jakarta Utara, Masalahnya Sepele

Sabtu, 17 Januari 2026 – 09:00 WIB
Ilustrasi - Aktivis dari Aliansi Perempuan Indonesia (API) membawa poster dalam aksi damai Perempuan Menggugat Negara di Jalan MH. Thamrin, Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Idlan Dziqri Mahmudi.

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial YJJG ditangkap polisi karena memukul wajah perempuan, yakni AP, hingga korban berdarah di kawasan Koja, Jakarta Utara, Selasa (13/1).

YJJG ditangkap petugas Polsek Koja tidak lama setelah melakukan perbuatan tidak terpujinya.

“Kami menangkap pelaku pada Rabu (14/1) sekitar pukul 17:30 WIB seusai melakukan serangkaian penyelidikan,” kata Kapolsek Koja Andri Suharto, Jumat (16/1).

Andri menjelaskan korban pada awalnya melintas bersama pacarnya di Jalan Kramat Jaya, Tugu Utara, Kecamatan Koja, Selasa (13/1) pukul 00:30 WIB.

Pelaku yang mengendarai sepeda motor sendirian melintas dengan kencang di samping korban.

Korban terkena cipratan air. Dia lantas berteriak kepada pelaku. Namun, pelaku tidak terima sehingga terjadi percekcokan.

Warga sempat melerai, tetapi pelaku masih belum terima. Pelaku lantas menghampiri korban, lalu memukul wajahnya.

Hidung korban langsung mengeluarkan darah. Di sisi lain, pelaku langsung pergi setelah memukul korban.

