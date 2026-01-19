BPAD DKI Jakarta Target Pendapatan Tembus Rp 805 Tahun 2026

jakarta.jpnn.com - Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta percaya diri bisa memperoleh pendapatan Rp 805 miliar melalui pengelolaan aset barang milik daerah (BMD) pada 2026.

Jika target tersebut terealisasi, BPAD DKI Jakarta akan memperoleh pendapatan yang naik sangat signifikan.

Sebab, BPAD DKI Jakarta hanya bisa memperoleh pendapatan sebesar Rp 450 miliar pada 2025.

"Tantangan saat ini mungkin berat Rp 805 miliar, tetapi Kepala BPAD (Faisal Syafruddin) optimistis tahun ini bisa tercapai," ujar Analis Komunikasi Media Massa BPAD DKI Jakarta Aditya Chandra, Jumat (16/1).

Aditya Chandra menjelaskan pihaknya berkaca dari pencapaian BPAD Jakarta pada 2025.

Menurut Aditya Chandra, BPAD DKI Jakarta bisa mencapai 100,55 persen dari target yang sudah ditetapkan.

Aditya Chandra menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempunyai aset sebesar Rp 677.663.062.108.987.

Aset-aset itu terdiri dari tanah, peralatan dan medis, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya.