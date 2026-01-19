JPNN.com

JPNN.com Jakarta Jakarta Terkini BPAD DKI Jakarta Target Pendapatan Tembus Rp 805 Tahun 2026

BPAD DKI Jakarta Target Pendapatan Tembus Rp 805 Tahun 2026

Senin, 19 Januari 2026 – 09:00 WIB
BPAD DKI Jakarta Target Pendapatan Tembus Rp 805 Tahun 2026 - JPNN.com Jakarta
Ilustrasi - Pekerja menyelesaikan pembangunan taman di bawah kolong Jalan Tol Tanjung Priok, Jakarta, Minggu (26/10/2025). Foto: ANTARA FOTO/Naufal Khoirulloh

jakarta.jpnn.com - Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta percaya diri bisa memperoleh pendapatan Rp 805 miliar melalui pengelolaan aset barang milik daerah (BMD) pada 2026.

Jika target tersebut terealisasi, BPAD DKI Jakarta akan memperoleh pendapatan yang naik sangat signifikan.

Sebab, BPAD DKI Jakarta hanya bisa memperoleh pendapatan sebesar Rp 450 miliar pada 2025.

Baca Juga:

"Tantangan saat ini mungkin berat Rp 805 miliar, tetapi Kepala BPAD (Faisal Syafruddin) optimistis tahun ini bisa tercapai," ujar Analis Komunikasi Media Massa BPAD DKI Jakarta Aditya Chandra, Jumat (16/1).

Aditya Chandra menjelaskan pihaknya berkaca dari pencapaian BPAD Jakarta pada 2025.

Menurut Aditya Chandra, BPAD DKI Jakarta bisa mencapai 100,55 persen dari target yang sudah ditetapkan.

Baca Juga:

Aditya Chandra menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempunyai aset sebesar Rp 677.663.062.108.987.

Aset-aset itu terdiri dari tanah, peralatan dan medis, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya.

BPAD DKI Jakarta percaya diri bisa memperoleh pendapatan Rp 805 miliar melalui pengelolaan aset barang milik daerah (BMD) pada 2026.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   BPAD DKI JAKARTA pendapatan aset jakarta pemprov dki jakarta kepala bpad jakarta

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU