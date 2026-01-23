Polres Metro Jakarta Utara Minta Warga Berani Laporkan Pelecehan Seksual

jakarta.jpnn.com - Polres Metro Jakarta Utara mengimbau masyarakat berani melaporkan tindakan pelecehan seksual.

Dengan demikian, pihak berwajib bisa melakukan proses hukum terhadap pelaku pelecehan.

“Kami mengimbau masyarakat tidak ragu melapor jika mengalami atau menyaksikan tindakan pelecehan seksual, terutama di ruang publik dan transportasi umum,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Onkoseno Grandiarso Sukahar, Jumat (16/1).

Selain itu, Onkoseno Grandiarso juga mengimbau masyarakat saling peduli satu sama lain.

“Keamanan dan kenyamanan di ruang publik adalah tanggung jawab bersama,” kata Onkoseno Grandiarso.

Imbuan itu tidak terlepas dari pelecehan seksual yang dilakukan dua pria di bus Transjakarta, Kamis (15/1) sekitar pukul 18:20 WIB.

Pelaku berinisial HW dan FTR melakukan perbuatan tidak terpuji kepada wanita di dalam bus Transjakarta di Tol Pelabuhan Gedong Panjang, Jakarta Utara.

“Keduanya diduga melakukan perbuatan tidak senonoh di ruang publik yang menyebabkan seorang perempuan menjadi korban,” kata Onkoseno Grandiarso.