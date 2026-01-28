Naik Drastis, Harga Daging Sapi di Jakarta Rp 150 Ribu per Kilogram

JPNN.com

Rabu, 28 Januari 2026 – 05:00 WIB
Arsip foto - Pedagang memotong daging sapi dagangannya di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Rabu (21/1/2026). Foto: Muhammad Iqbal/Antara

jakarta.jpnn.com - Harga daging sapi di DKI Jakarta naik cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir.

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta mencatat kenaikan harga daging sapi berada di kisaran 7-15 persen di tingkat eceran.

Saat ini harga daging sapi di tingkat eceran di ibu kota mencapai Rp 150 ribu per kilogram.

Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok menyebut harga sapi hidup yang tinggi di tingkat produsen menyebabkan daging sapi kian mahal.

“Hal ini dipicu tingginya harga sapi hidup di tingkat produsen yang melampaui kesepakatan Bapanas,” ujar Hasudungan, Selasa (27/1).

Hasudungan Sidabalok menjelaskan Pemprov DKI Jakarta melakukan beberapa langkah untuk menekan harga daging sapi.

Salah satunya ialah memastikan operasional rumah potong hewan (RPH) tetap berjalan normal tanpa tambahan biaya pemeriksaan.

Selain itu, Perumda Dharma Jaya menyalurkan sapi hidup dengan harga lebih murah, yakni Rp 54.000 per kg berat hidup untuk menekan harga pasar.

