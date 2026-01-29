Bhabinkamtibmas Intimidasi Penjual Es Gabus, Polres Metro Jakarta Pusat Lakukan Pembinaan

jakarta.jpnn.com - Kapolres Metro Jakarta Pusat Renold Hutagalung mengaku akan membina kembali anggota Bhabinkamtibmas yang bersinggungan langsung dengan masyarakat.

Renold Hutagalung mengatakan pembinaan itu bertujuan agar anggota Bhabinkamtibmas lebih cermat ketika bertugas.

Sebab, saat ini salah satu anggota Bhabinkamtibmas Polres Metro Jakarta Pusat mendapatkan sorotan setelah mengintimidasi penjual es gabus bernama Sudrajat.

"Pasti dan harus (ada pembinaan khusus, red) terkait perkembangan dinamika situasi kamtibmas dan pemeliharaannya," ujar Renold, Rabu (28/1).

Renold menjelaskan kasus yang menimpa penjual es gabus terjadi karena anggota Bhabinkamtibmas dan Babinsa ingin menjaga masyarakat.

“(Tujuannya, red) agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau membahayakan kesehatan, bahkan terkesan overprotective untuk masyarakat," tutur Renold.

Menurut Renold, anggota Bhabinkamtibmas dan Babinsa itu terlalu terburu-buru ketika bertindak.

Renold menyebut personel Bhabinkamtibmas dan Babinsa itu tidak berkoordinasi dengan pihak yang lebih kompeten sehingga menimbulkan kesalahpahaman.