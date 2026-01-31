JPNN.com

Banjir Jakarta Selatan: Warga Cuma Selamatkan 1 Piring

Sabtu, 31 Januari 2026 – 05:00 WIB
Banjir Jakarta Selatan: Warga Cuma Selamatkan 1 Piring - JPNN.com Jakarta
Warga yang terdampak banjir mengungsi ke sebuah ruko di kawasan Pejaten Timur, Jakarta Selatan, Jumat (30/1/2026). Foto: ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

jakarta.jpnn.com - Warga bernama Anna mengaku tidak bisa menyelamatkan barang-barang berharga setelah rumahnya di Jalan Jembatan Gantung, Pejaten Timur, Jakarta Selatan, diterjang banjir, Jumat (30/1).

Perempuan 55 tahun itu mengaku hanya bisa menyelamatkan beberapa perkakas rumah tangga.

"Rumah kosong. Yang bisa diselamatkan piring paling satu, kompor satu, bantal, dan karpet," kata Anna.

Anna mengaku tidak mempermasalahkan barang-barangnya yang hanyut dibawa banjir.

Menurut Anna, selama ini daerah yang ditempatinya memang sering mengalami kebanjiran.

Anna menjelaskan hal yang paling penting ialah menyelamatkan diri sendiri ketika banjir melanda.

"Nyelamatin diri aja. Pokoknya dirinya sendiri sama anak-anak udah pada keluar, udah," ucap Anna.

Annad menjelaskan sempat ada pengerukan ketika Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Anna mengaku tidak bisa menyelamatkan barang-barang berharga setelah rumahnya di Jalan Jembatan Gantung, Pejaten Timur, Jakarta Selatan, diterjang banjir,
