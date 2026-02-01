Pramono Anung Izinkan Bangun Taman Kecil, Asalkan Bermanfaat

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah ruang terbuka hijau, yakni Taman Kelinci Rorotan Cilincing (Roci), di Jalan Kaliabang, Cilincing, Jakarta Utara.

Sebelum diubah menjadi Taman Kelinci Rorotan Cilincing, area itu dahulu merupakan salah satu kawasan kumuh.

Taman Kelinci Rorotan Cilincing dibangun di atas lahan seluas 2.711,4 meter persegi.

Taman itu dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, seperti kolam retensi dan area bermain anak.

Selain itu, ada juga gazebo, plaza, area urban farming, toilet, serta shelter yang bisa dimanfaatkan pengunjung.

“Taman ini memang bagian dari ruang terbuka hijau yang digalakkan Pemerintah DKI Jakarta," ujar Gubernur Jakarta Pramono Anung, Jumat (30/1).

Pramono Anung mengatakan Taman Kelinci Rorotan Cilincing berfungsi meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau (RTH) di ibu kota.

Apalagi, Rorotan dikenal memiliki karakteristik lahan persawahan yang berfungsi sebagai kawasan penyangga air di wilayah Jakarta Utara.