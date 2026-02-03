JPNN.com

Kejar Sterilisasi 2.200 Kucing, KPKP Jakarta Timur Gandeng Komunitas

Selasa, 03 Februari 2026 – 14:00 WIB
Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Jakarta Timur (Jaktim) melakukan sterilisasi kucing di Kantor Walikota Jakarta Timur, Sabtu (20/9/2025). Foto: ANTARA/Siti Nurhaliza

jakarta.jpnn.com - Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Kota Jakarta Timur terus berusaha menekan populasi kucing liar pada 2026.

Salah satu cara yang akan dilakukan KPKP Kota Jakarta Timur ialah menggencarkan sterilisasi.

KPKP Kota Jakarta Timur menargetkan melakukan sterilisasi terhadap 2.200 ekor kucing sepanjang 2026.

Perinciannya ialah 1.700 ekor kucing jantan akan disterilisasi, sedangkan 500 sisanya ialah betina.

"Ini sebagai upaya menekan populasi kucing liar," kata Kepala Suku Dinas KPKP Jakarta Timur Taufik Yulianto, Minggu (1/2).

Taufik Yulianto mengatakan target itu naik dibandingkan 2025. Saat itu, pihaknya melakukan sterilisasi terhadap dua ribu kucing.

KPKP Kota Jakarta Timur pun percaya diri bisa mewujudkan target sterilisasi kucing pada tahun ini.

“Kami optimistis target tahun ini bisa tercapai, bahkan lebih," ujar Taufik.

