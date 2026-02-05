JPNN.com

Imlek 2026: Pedagang Parsel di Cikini Banjir Pesanan

Imlek 2026: Pedagang Parsel di Cikini Banjir Pesanan

Kamis, 05 Februari 2026 – 11:00 WIB
Imlek 2026: Pedagang Parsel di Cikini Banjir Pesanan - JPNN.com Jakarta
Seorang pedagang tengah mengamati area pertokoan bingkisan parsel di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (2/2/2026). Foto: ANTARA/Juliyanti

jakarta.jpnn.com - Pedagang parsel di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, mulai kebanjiran pesanan menjelang Imlek 2026.

Salah satunya ialah Tini. Perempuan 40 tahun itu mengakui pesanan mulai meningkat.

"Sekarang banyak yang pesan buat Lebaran dan Imlek," ujar Tini, Senin (2/2).



Menurut Tini, mayoritas pelanggan memilih membeli kotak parsel tanpa isi. Kotak itu nantinya akan diisi sendiri.

“Isinya tergantung mereka. Harganya juga beda-beda, tergantung ukuran besar atau kecil," kata Tini.

Tini mengatakan bingkisan barang pecah belah untuk Imlek dibanderol mulai Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu. 



Bingkisan itu berisi set cangkir yang terdiri atas enam piring dan enam gelas. Pedagang lainnya, Indah, juga mengakui pesanan meningkat.

Dia menyediakan parsel berisi perlengkapan rumah tangga yang isinya bisa disesuaikan keinginan pembeli.

TAGS   imlek 2026 pedagang parsel cikini parsel imlek Jakarta Pusat

