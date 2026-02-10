JPNN.com

Selasa, 10 Februari 2026 – 13:00 WIB
Jakpro Target Penumpang LRT Jakarta Naik Jadi 80 Ribu per Hari - JPNN.com Jakarta
Ilustrasi - Kereta LRT Jakarta melintas di Stasiun Velodrome, Jakarta, Rabu, (26/11/2025). Hingga November 2025, LRT Jakarta telah melayani lebih dari 1,1 juta penumpang atau rata-rata lebih dari 3.500 penumpang per hari, melampaui target harian yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebesar 3.400 penumpang per hari. Foto: ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/bar

jakarta.jpnn.com - PT Jakarta Propertindo alias Jakpro (Perseroda) menargetkan kenaikan jumlah penumpang LRT seiring pengerjaan proyek fase 1B rute Velodrome-Manggarai.

Project Director LRT Jakarta PT Jakarta Propertindo (Perseroda) Ramdani Akbar berharap proyek itu bisa mendongkrak jumlah penumpang hingga 80 ribu per hari.

Menurut Ramdani Akbar, target 80 ribu penumpang per hari bisa diwujudkan secara bertahap ke depan.

“Saat ini LRT Jakarta fase 1A mengangkut sekitar 3.500 sampai 4.000 penumpang per hari," kata Ramdani di Jakarta, Sabtu (7/2).

Ramdani Akbar mengakui saat ini layanan LRT memang masih terbatas karena hanya beroperasi sepanjang sekitar 5,8 km dari Pegangsaan Dua; Kelapa Gading; hingga ke Velodrome; Rawamangun.

Menurut Ramdani Akbar, kondisi itu menyebabkan penumpang harus melanjutkan perjalanan dengan moda transportasi lain, seperti Transjakarta, untuk bisa mencapai pusat kota.

Jakpro pun berharap perpanjangan rute akan membuat layanan LRT Jakarta akan terus meningkat pada masa mendatang.

“Dengan demikian, banyak masyarakat yang berminat untuk berpindah dari moda transportasi pribadi ke LRT ini," kata Ramdani.

