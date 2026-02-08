JPNN.com

Pertandingan Persahabatan, Wujud Sinergi Polres Kepulauan Seribu dan Pelaku Usaha Pelayaran Jaga Kekompakan

Minggu, 08 Februari 2026 – 08:15 WIB
Pertandingan Persahabatan, Wujud Sinergi Polres Kepulauan Seribu dan Pelaku Usaha Pelayaran Jaga Kekompakan - JPNN.com Jakarta
Polres Kepulauan Seribu terus berusaha memperkuat sinergi dan soliditas antara Polri dengan para pelaku usaha pelayaran. Foto: Polres Kepulauan Seribu

jakarta.jpnn.com - Polres Kepulauan Seribu terus berusaha memperkuat sinergi dan soliditas antara Polri dengan para pelaku usaha pelayaran.

Salah satu caranya ialah menggelar pertandingan sepak bola di Lapangan Latihan Persija, Pulomas, Jakarta, Sabtu (7/2).

Pertandingan sepak bola persahabatan tersebut berlangsung penuh semangat sportivitas dan kebersamaan. 

Selain sebagai sarana olahraga bersama, laga itu juga menjadi momentum membangun hubungan yang harmonis antara kepolisian dan stakeholder pelayaran.

Sebab, para pelaku usaha pelayaran memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas transportasi laut di wilayah Kepulauan Seribu.

Kapolres Kepulauan Seribu AKBP Argadija Putra mengatakan pertandingan persahabatan itu merupakan sarana mempererat silaturahmi serta meningkatkan komunikasi dan kerja sama antara pihaknya dengan para pelaku usaha pelayaran.

“Lewat pertandingan sepak bola persahabatan ini, kami berharap sinergi antara Polri dan pelaku usaha pelayaran makin kuat,” kata Argadija.

Argadija Putra menjelaskan sinergi yang kuat antara Polri dengan pelaku usaha pelayaran akan memberikan dampak positif.

