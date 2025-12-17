Driver Ojol Jatuh, Meninggal Karena Tertabrak Motor di Jakarta Barat

JPNN.com

Kamis, 12 Februari 2026 – 03:00 WIB
Ilustrasi Kecelakaan sepeda motor. Foto: ANTARA.

jakarta.jpnn.com - Driver ojek online (ojol) bernama Muhammad Chesta Adabi  meninggal dunia akibat kecelakaan di alan KH Taisyir, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (10/2) malam.

Pria 19 tahun itu diduga kehilangan kendali ketika mengendarai sepeda motornya sehingga jatuh.

"(Korban, red) Tidak bisa mengendalikan laju kendaraan sehingga jatuh ke kanan, kemudian tertabrak sepeda motor (lain, red),” ujar Kepala Unit Penegakan Hukum (Kanit Gakkum) Satlantas Polres Metro Jakarta Barat Joko Siswanto, Rabu (11/2).

Joko menjelaskan pada awalnya Muhammad Chesta Adabi melaju di Jalan KH Taisyir dari arah utara menuju selatan.

Muhammad Chesta Adabi mengendarai sepeda motor berpelat nomor B 3989 VTA.

"Setibanya di dekat Kompleks Migas III, korban tidak bisa mengendalikan laju motornya sehingga jatuh ke kanan," kata Joko.

Joko menjelaskan dari arah berlawanan melaju sepeda motor yang akhirnya menabrak korban.

Nomor register dan identitas pengendara yang menabrak Muhammad Chesta Adabi  belum diketahui.

