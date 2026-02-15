Pejalan Kaki Meninggal Terlindas TransJakarta, Manajemen Hormati Proses Hukum

jakarta.jpnn.com - Seorang pejalan kaki terlindas bus TransJakarta hingga meninggal di Jalan Margasatwa Raya, Kamis (12/2).

Kasubdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Ojo Ruslani mengatakan pada awalnya TransJakarta yang dikemudikan SH melaju dari arah timur.

Sesampainya di tempat kejadian perkara, bus Transjakarta NRKB B-7756-TGC melindas pejalan kaki berinisial S (28).

"Akibat laka lantas tersebut, seorang pejalan kaki berinisial S mengalami luka dan meninggal dunia di TKP," kata Ojo.

Ojo mengatakan korban langsung dibawa ke RSUP Fatmawati untuk visum. Ojo menjelaskan pihaknya sudah mendatangi TKP.

Selain itu, personel Polda Metro Jaya juga sudah melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi.

Di sisi lain, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mengucapkan belasungkawa kepada korban.

Manajemen TransJakarta juga sudah menyerahkan seluruh penanganan dan penyelidikan kepada polisi.