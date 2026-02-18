Pramono Anung Janji Jadikan RS Sumber Waras Berskala Internasional, Masalah Hukum Selesai

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menjadikan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras berstandar internasional.

Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan menjadikan RS Sumber Waras bertaraf internasional adalah janjinya ketika maju Pilkada DKI Jakarta 2024.

Selain itu, usaha tersebut juga merupakan upaya memperbaiki langkah yang belum terselesaikan pada masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purana (Ahok).

"Dari Pak Ahok, Rumah Sakit Sumber Waras Alhamdulillah sudah selesai. Segera kami mulai bangun rumah sakit internasional untuk kanker dan jantung," ujar Pramono, Minggu (15/2).

Pemprov DKI Jakarta juga sudah melakukan beberapa langkah untuk menjadikan RS Sumber Waras bertaraf internasional.

Salah satunya ialah mengajukan pembangunan RS Sumber Waras menjadi RS internasional sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) ke Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Pramono Anung, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perekonomian sudah mendukung rencana mengubah RS Sumber Waras agar berskala internasional.

Politikus PDIP itu pun berharap pemerintah pusat bisa segera membuat keputusan terkait Rumah Sakit Sumber Waras.