Monas Buka Sampai Malam Sambut Imlek 2026, Ada Air Menari dan Video Mapping

jakarta.jpnn.com - Pengelola Monumen Nasional (Monas) akan membuka jam operasional pada pukul 06:00 hingga 22:00 WIB untuk menyambut Imlek 2026.

“Berlaku tanggal 16 dan 17 Februari 2026," kata Kepala Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monas Muhammad Isa Sarnuri, Senin (16/2).

Sementara itu, jam operasional Tugu Monas akan berlaku seperti Selasa-Jumat, yakni pukul 08.00-18.00 WIB.

Loket Monas akan ditutup pukul 17.00 WIB. Pengelola juga menyiapkan hiburan bagi masyarakat pada Senin dan Selasa.

Para pengunjung bisa menikmati pertunjukan air menari dan video mapping di sisi selatan Silang Monas.

Pertunjukan air mancur menari berlangsung dua kali, yakni pada pukul 20.00 WIB dan 21.00 WIB.

Sementara itu, video mapping akan diadakan pada pukul 19.30 WIB dan 20.30 WIB.

Pengelola berharap jam operasional dan berbagai pertunjukan akan membuat kunjungan masyarakat meningkat.

Muhammad Isa Sarnuri memprediksi 20 ribu hingga 40 ribu pengunjung akan memadati Monas pada Senin dan Selasa.

"Ikuti ketentuan yang disampaikan oleh petugas, buang sampah pada tempatnya, dan persiapkan payung atau jas hujan karena Imlek biasanya hujan," ujar Isa. (ant)