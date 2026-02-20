Ramadan 2026: Masjid Agung Al-Azhar Siapkan 800 Takjil Setiap Hari

JPNN.com

Jumat, 20 Februari 2026 – 04:00 WIB
Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar Tatang Komara memberikan keterangan kepada wartawan pada Malam 1 Ramadhan 1447 Hijriah, Jakarta, Rabu (18/2/2026). Foto: ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

jakarta.jpnn.com - Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan, menyiapkan 800 kotak takjil setiap hari untuk berbuka puasa selama Ramadan 2026.

"Tiap harinya selama 30 hari adalah berbuka puasa bersama para shoimin (orang yang berpuasa, red)," kata Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar Tatang Komara, Rabu (18/2).

Tatang mengatakan pihaknya juga menggelar berbagai kegiatan, seperti pengobatan dan konsultasi gratis.

Selain itu, Masjid Agung Al-Azhar juga mengadakan santunan kepada anak yatim piatu dan bazar takjil.

Masjid Agung Al-Azhar juga menggelar kajian mengenai berbagai isu masa kini bagi para Jemaah.

"Setiap waktu salat, kami menyiapkan kajian-kajian, baik tematik atau secara kontemporer yang biasa isu-isu kekinian," kata Tatang.

Dia berharap berbagai layanan di Masjid Agung Al-Azhar bisa membuat para jemaah makin nyaman.

Selain itu, para jemaah juga diharapkan makin khusyuk ketika beribadah di Masjid Agung Al-Azhar. (ant)

Redaktur & Reporter : Ragil

