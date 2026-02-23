ITAY 2026: Cleansheet Indonesia Raih Penghargaan Inovasi Dampak Sosial Terbaik

jakarta.jpnn.com - Gerakan kebersihan berbasis partisipasi masyarakat yang digagas Cleansheet Indonesia (PT Cita Indonesia Bersih) mendapatkan penghargaan Inovasi Dampak Sosial Terbaik 2026 pada Indonesia Top Achievements of the Year (ITAY) 2026 di Grand Studio Metro TV, Jumat (20/2).

Dewan juri ITAY menilai Cleansheet Indonesia berhasil membangun gerakan sosial yang konsisten dan berkelanjutan melalui pendekatan partisipatif.

Gerakan itu melibatkan masyarakat secara langsung dalam aksi kebersihan dan pemberdayaan.

Berbeda dari pendekatan jasa kebersihan konvensional, Cleansheet mengintegrasikan standar profesional dengan gerakan sosial berbasis komunitas, menjadikan kebersihan sebagai pintu masuk perubahan sosial.

Cleansheet dinilai mampu menciptakan perubahan sosial melalui program kebersihan yang melibatkan masyarakat, relawan, serta kolaborasi lintas komunitas secara rutin dan terstruktur.

“Cleansheet lahir dari keyakinan bahwa kebersihan adalah gerakan, bukan sekadar layanan,” kata Founder sekaligus CEO Cleansheet Indonesia Dihqon Nadaamist.

Dihqon Nadaamist mengatakan Gerakan bermula dari pengalaman pribadi bersih-bersih di rumah dosen karena untuk mendapatkan penghasilan tambahan dan ingin membantu teman teman yang membutuhkan.

Cleansheet akan terus mewujudkan visi dengan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan lapangan kerja lebih banyak dan keberlanjutannya pendidikan bagi tim rangers Cleansheet,” kata Dihqon Nadaamist.