Ramadan 2026: Polres Metro Jakarta Barat Siagakan 34 Pos Pantau di Daerah Rawan

jakarta.jpnn.com - Polres Metro Jakarta Barat menyiagakan 34 pos pantau di titik-titik rawan selama Ramadan 2026.

Pos pantau itu tersebar di Tamansari, Tambora, Grogol Petamburan, Kalideres, Cengkareng, Kebon Jeruk, Kembangan, hingga Palmerah.

Kapolres Metro Jakarta Barat Twedi Aditya Bennyahdi mengatakan pos pantau itu ditempatkan di daerah yang memiliki potensi kerawanan.

“Misalnya, tawuran, balap liar dan potensi kejahatan jalanan lain," ujar Twedi Aditya Bennyahdi, Senin (23/2).

Twedi Aditya Bennyahdi berharap keberadaan petugas bisa meminimalkan gangguan keamanan.

“Selain itu, juga mempercepat respons kalau ada situasi yang butuh kehadiran petugas," kata Twedi Aditya Bennyahdi.

Twedi Aditya Bennyahdi mengungkapkan pos pantau diisi personel gabungan unsur tiga pilar, yakni TNI, Polri dan pemerintah daerah.

"Dengan adanya 34 pos ini, diharapkan situasi kamtibmas di Jakarta Barat tetap kondusif,” ujar Twedi Aditya Bennyahdi.