Layanan Purnajual Lenovo di Indonesia: Mendukung Kinerja Perangkat, Produktivitas Pengguna dan Keandalan Jangka Panjang

jakarta.jpnn.com, JAKARTA - Di tengah kondisi ekonomi yang mendorong konsumen untuk makin cermat dalam berinvestasi pada perangkat teknologi, Lenovo memahami nilai sebuah perangkat tidak hanya ditentukan oleh spesifikasi dan harga di awal pembelian, tetapi juga oleh dukungan layanan yang menyertainya sepanjang masa penggunaan.

Menyadari bahwa konsumen kini memperhitungkan nilai jangka panjang, Lenovo menawarkan ekosistem layanan purna jual yang menyeluruh sebagai bagian dari pengalaman pengguna.

Ekosistem ini memastikan perangkat tetap andal dengan kinerja stabil, sekaligus menghadirkan pengalaman penggunaan yang lancar untuk produktivitas maupun hiburan sehari-hari.

Lenovo menyediakan beragam opsi purnajual yang fleksibel dan mudah diakses. Layanan ini mencakup perlindungan perangkat, kemudahan perbaikan, dan dukungan teknis yang responsif, termasuk Advance Exchange, Accidental Damage Protection (ADP), Onsite Service, Premium Care, hingga Legion Ultimate Support (LUS), sehingga pengguna bisa memilih layanan sesuai kebutuhan mereka dan kembali fokus pada aktivitas, seiring perangkat makin sering digunakan.

“Bagi Lenovo, pengalaman pelanggan tidak hanya ditentukan oleh inovasi produk, tetapi juga oleh kualitas layanan yang menyertainya. Di tengah situasi saat ini, kami ingin memastikan pengguna IdeaPad, Yoga maupun Legion mendapatkan nilai lebih melalui dukungan aftersales yang menyeluruh, sehingga mereka dapat menggunakan perangkat Lenovo dengan lebih tenang dan percaya diri dalam jangka panjang,” ujar Santi Nainggolan, Consumer Product Lead Lenovo Indonesia dalam keterangan tertulis pada Kamis (26/2/2026).

Perlindungan Cepat dan Praktis untuk Lenovo Monitor dengan Advance Exchange

Layanan purnajual Lenovo tidak hanya untuk perangkat laptop, tetapi juga monitor.