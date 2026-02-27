JPNN.com

JPNN.com Jakarta Jakarta Terkini JIS Ramadhan Fest 2026 Segera Digelar, UMKM Hidup

JIS Ramadhan Fest 2026 Segera Digelar, UMKM Hidup

Jumat, 27 Februari 2026 – 21:10 WIB
JIS Ramadhan Fest 2026 Segera Digelar, UMKM Hidup - JPNN.com Jakarta
Jakarta International Stadium yang menjadi lokasi JIS Ramadhan Fest 2026. Foto: ANTARA/HO-Jakpro/am.

jakarta.jpnn.com - PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro akan menggelar JIS Ramadhan Fest 2026 di Concourse Timur JIS, Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada 28 Februari-1 Maret 2026.

JIS Ramadhan Fest 2026 akan menghadirkan rangkaian kajian dan tausiyah yang diisi sederet pendakwah ternama di tanah air.

Mereka di antaranya ialah Ustaz Khalid Basalamah, Ustaz Ali Hasan Bawazier, Ustaz Abdul Somad, Ustaz
Das’ad Latif, serta Ustaz Solmed.

Baca Juga:

JIS Ramadhan Fest adalah acara tahunan yang menjadi ruang terbuka dan inklusif bagi masyarakat.

“Kegiatan ini dirancang sebagai ruang kebersamaan yang mengintegrasikan aktivitas keagamaan, hiburan keluarga, pertunjukan budaya, dan bazar sembako murah bagi masyarakat Jakarta,” kata Direktur Utama Jakpro Iwan Takwin, Jumat (27/2).

Iwan mengatakan JIS Ramadhan Fest 2026 akan menjadi aktivasi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Baca Juga:

Selain itu, JIS Ramadhan Fest juga akan menjadi pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar JIS.

“JIS Ramadhan Fest bukan sekadar agenda rutin, melainkan cerminan komitmen Jakpro menghidupkan Jakarta International Stadium sebagai ruang publik dan wujud stadion multipurpose yang terbuka bagi berbagai aktivitas masyarakat,” ujar Iwan.

PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro akan menggelar JIS Ramadhan Fest 2026 di Concourse Timur JIS
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   ramadhan fest 2026 JIS jakpro umkm ruang terbuka

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU