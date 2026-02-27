JIS Ramadhan Fest 2026 Segera Digelar, UMKM Hidup

jakarta.jpnn.com - PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro akan menggelar JIS Ramadhan Fest 2026 di Concourse Timur JIS, Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada 28 Februari-1 Maret 2026.

JIS Ramadhan Fest 2026 akan menghadirkan rangkaian kajian dan tausiyah yang diisi sederet pendakwah ternama di tanah air.

Mereka di antaranya ialah Ustaz Khalid Basalamah, Ustaz Ali Hasan Bawazier, Ustaz Abdul Somad, Ustaz

Das’ad Latif, serta Ustaz Solmed.

JIS Ramadhan Fest adalah acara tahunan yang menjadi ruang terbuka dan inklusif bagi masyarakat.

“Kegiatan ini dirancang sebagai ruang kebersamaan yang mengintegrasikan aktivitas keagamaan, hiburan keluarga, pertunjukan budaya, dan bazar sembako murah bagi masyarakat Jakarta,” kata Direktur Utama Jakpro Iwan Takwin, Jumat (27/2).

Iwan mengatakan JIS Ramadhan Fest 2026 akan menjadi aktivasi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Selain itu, JIS Ramadhan Fest juga akan menjadi pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar JIS.

“JIS Ramadhan Fest bukan sekadar agenda rutin, melainkan cerminan komitmen Jakpro menghidupkan Jakarta International Stadium sebagai ruang publik dan wujud stadion multipurpose yang terbuka bagi berbagai aktivitas masyarakat,” ujar Iwan.