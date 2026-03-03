Pramono Anung Bakal Tertibkan Terminal Bayangan

JPNN.com

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat dijumpai di Glodok, Jakarta Barat, Selasa (3/3/2026). Foto: ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

jakarta.jpnn.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tidak mau tinggal diam menghadapi terminal bayangan di ibu kota.

Pramono Anung meminta jajarannya bergerak untuk menyikapi kemunculan terminal bayangan.

“Untuk terminal-terminal bayangan yang lebih ramai akan kami tertibkan,” kata Pramono di Glodok, Jakarta Barat, Selasa (3/3).

Politikus PDIP itu juga mengimbau masyarakat yang akan mudik tidak menggunakan terminal bayangan.

Pramono Anung meminta para pemudik memanfaatkan terminal resmi.

Meskipun demikian, Pemprov DKI Jakarta tetap memberikan pengecualian.

“Kecuali yang mendapatkan persetujuan atau izin dari Pemerintah DKI Jakarta, seperti Monas. Itu bisa digunakan,” ujar Pramono.

Di sisi lain, Kepala Terminal Bus Kalideres Nur Prasetyo juga mengimbau pemudik agar tidak menggunakan terminal bayangan.

