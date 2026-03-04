Sambut Lebaran 2026, Transjakarta Gratiskan Biaya

JPNN.com

Direktur Utama PT Transjakarta Welfizon Yuza memberikan keterangan kepada pers di Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2026). Foto: ANTARA/Risky Syukur

jakarta.jpnn.com - PT Transportasi Jakarta akan membebaskan biaya semua jenis layanan transportasi untuk menyambut Lebaran 2026.

Opsi lain yang akan diambil ialah biaya hanya Rp 1 untuk semua moda transportasi.

Menurut rencana, kebijakan itu akan diberlakukan selama beberapa hari.

 "Tinggal tunggu pengumuman, apakah berapa hari, tanggal berapa, nanti kita lihat,” kata Direktur Utama PT Transjakarta Welfizon Yuza, Selasa (3/3).

Yuza menjelaskan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sudah menyampaikan hal serupa.

“Akan digratiskan (biaya layanan Transjakarta, red)," kata Yuza.

Welfizon menjelaskan pembebasan biaya layanan transportasi merupakan komitmen Pemprov DKI Jakarta pada hari-hari besar keagamaan.

"Jadi, mulai dari akhir tahun lalu, ada Natal, terus kemudian Imlek. Dari Imlek berpindah menjadi menyambut Ramadan. Kemarin juga ada Festival Ramadan dan nanti pada saat Lebaran, juga ada Nyepi," ujar dia.

