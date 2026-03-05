Bayi Dibuang di Gerobak Nasi Uduk di Jakarta Selatan, Kakak Dicari Polisi

JPNN.com

Kamis, 05 Maret 2026 – 22:50 WIB
Penemuan bayi perempuan pada gerobak nasi uduk, di depan rumah warga, Jalan Pejaten Raya RT 01/02, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (3/3/2026). Foto: ANTARA/HO-Polsek Pasar Minggu.

jakarta.jpnn.com - Warga jalan Pejaten Raya, RT 01/02, Pasar Minggu, Jakarta Selatan (Jaksel), dikagetkan dengan penemuan bayi yang dibuang ke gerobak nasi uduk, Selasa (3/3).

Polisi yang mendapatkan informasi dari warga terkait penemuan bayi pun langsung bergerak.

Polsek Pasar Minggu masih menyelidiki penemuan bayi bernama Ameera Ramadhani itu.

"Prosesnya masih pada tahap mencari kakak sang Bayi bernama Zidan (12) karena dia yang diduga meninggalkan bayi itu," kata Kapolsek Pasar Minggu Anggiat Sinambela, Kamis (5/3).

Berdasarkan dugaan sementara, Zidan meninggalkan Ameera Ramadhani tidak lama setelah bayi itu dilahirkan.

Ameera Ramadhani ditinggalkan karena ibunya meninggal dunia tidak lama setelah melahirkan.

“Kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut kasus tersebut,” kata Anggiat.

Sementara itu, Kepala Suku Dinas Sosial (Sudinsos) Jakarta Selatan Bernard Tambunan mengatakan Ameera Ramadhani sudah diserahkan ke Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa, Cipayung, Jakarta Timur.

