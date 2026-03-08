Amankan Lebaran 2026, Pemprov DKI Jakarta Gandeng TNI dan Polri

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berusaha memastikan malam takbiran tetap berlangsung aman.

Pemprov DKI Jakarta pun menggandeng TNI dan Polri untuk memastikan situasi keamanan.

"Pengamanannya tentunya kami akan berkoordinasi dengan kepolisian dan juga dengan TNI untuk mengamankan Jakarta," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Sabtu (7/3).

Pramono tidak khawatir terkait pengamanan malam takbiran hingga perayaan Idulfitri 2026.

Politikus PDIP itu meyakini situasi Jakarta akan tetap aman saat Lebaran 2026.

“Pengamanan malam takbiran bukan hal baru karena sudah menjadi agenda rutin yang dilakukan setiap tahun,” ujar Pramono.

Dengan pengalaman tersebut, pemerintah daerah dan aparat keamanan telah memiliki pola pengamanan yang matang.

Tujuannya ialah untuk mengantisipasi berbagai potensi kerawanan selama Lebaran 2026.