Pria Jatuh dari Lantai 3 PIM 2 Jakarta Selatan, Nyawa Tidak Selamat

jakarta.jpnn.com - Polda Metro Jaya mengungkap kronologis pria berinisial AYA terjatuh dari lantai tiga Pondok Indah Mall (PIM) 2, Jakarta Selatan, Minggu (8/3).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Budi Hermanto mengatakan, berdasarkan rekaman CCTV, korban saat itu berada di lantai tiga.

"Korban bergerak dengan kehendak sendiri ke arah pagar pembatas, lalu melompat dan jatuh di lantai dasar," kata Budi Hermanto, Senin (9/3).

Budi mengatakan salah satu pengunjung yang berprofesi sebagai dokter sempat memberikan pertolongan kepada korban.

Setelah itu, korban dibawa ke RS Fatmawati untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Meskipun demikian, nyawa pria asal Bekasi, Jawa Barat, itu tidak tertolong.

"Pada pukul 13:50 WIB, korban dinyatakan meninggal oleh pihak RS Fatmawati," kata Budi.

