Majestic Cosme Gelar Beauty Talks untuk Edukasi Skincare Anti-Aging Berteknologi Stem Cell

jakarta.jpnn.com - Majestic Cosme memperkenalkan rangkaian produk unggulannya melalui kampanye Majestic Cosme Beauty Talks.

Kampanye itu bertujuan membangun brand awareness sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pemilihan kandungan skincare yang tepat untuk kesehatan kulit jangka panjang.

Majestic Cosme menghadirkan para ahli kecantikan ternama sebagai narasumber, seperti Ika Ayu dan Resti Putri.

Acara diselenggarakan di beberapa tempat, seperti Ashta Mall, Jakarta, pada 14 Februari.

Majestic Cosme Beauty Talks ditutup di Pondok Indah Mall 3, Jakarta, pada 8 Maret 2026.

“Melalui Beauty Talks ini, kami ingin publik tidak hanya sekadar memakai produk, tetapi paham dengan teknologi di baliknya,” kata CEO Majestic Cosme Ismail Zein El Dine.

Ismail Zein El Dine mengatakan pihaknya ingin mengedukasi masyarakat tentang penggunaan bio-identical peptide sebagai alternatif Stem Cell yang aman dan efektif.

“Kami ingin menemani perjalanan setiap perempuan untuk mendapatkan kulit sehat dan awet muda melalui produk yang sudah teruji secara saintifik,” ujar Ismail Zein El Dine.