Lenovo Aura Edition Ubah Tantangan Jadi Keunggulan Kompetitif: Simak Tips Proses Kerja & Kreatif Berdaya Saing

jakarta.jpnn.com, JAKARTA - Di tengah persaingan bisnis dan industri kreatif yang makin dinamis, kecepatan berpikir saja tidak lagi cukup.

Lenovo memahami bahwa individu dan profesional membutuhkan perangkat yang mampu menjawab tantangan melalui keunggulan kompetitif melalui proses kerja yang efektif, adaptif, dan berbasis insight.

Dari penyusunan proposal strategis hingga pengambilan keputusan, setiap tahap menuntut efisiensi, ketajaman analisis serta keamanan data dalam satu ekosistem terintegrasi.

Menjawab kebutuhan tersebut, Lenovo menghadirkan lini Lenovo Aura Edition yang mencakup Yoga Aura Edition untuk segmen consumer dan ThinkPad Aura Edition untuk segmen commercial.

Ditenagai AI on-device dengan dukungan Lenovo AI Now, pengalaman Copilot+ PC, serta fitur pintar seperti Smart Connect dan Smart Modes, perangkat ini dirancang untuk membantu pengguna bekerja lebih cepat, terstruktur, dan tetap aman, mengubah proses kerja sehari-hari menjadi strategi unggul yang berdaya saing jangka panjang.

Lenovo Aura Edition memungkinkan penyusunan proposal bisnis dilakukan lebih efisien dengan perangkuman referensi instan, identifikasi insight yang lebih cepat, dan alur presentasi yang sistematis, dimana menghasilkan materi lebih tajam saat pitching kepada pengambil keputusan.

Solusi ini semakin relevan ketika ritme kerja padat atau waktu produktif terbatas, seperti selama Ramadan.

Santi Nainggolan, Consumer Lead Lenovo Indonesia mengatakan pihaknya percaya AI harus menghadirkan nilai nyata yang langsung dirasakan pengguna.