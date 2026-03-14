Mudik Lebaran 2026: Sopir Bus di Terminal Kalideres Tes Urine

jakarta.jpnn.com - Para sopir di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, menjalani tes urine untuk mendukung keamanan dan kelancaran arus mudik Lebaran 2026.

Selain menjalani tes urine, para sopir di Terminal Kalideres juga mengikuti tes kesehatan.

Pengelola Terminal Kalideres sendiri sudah mendirikan posko kesehatan di lingkungan terminal.

Pada tes urine di posko tersebut, pihak Terminal Kalideres bekerja sama berbagai pihak.

Di antaranya ialah TNI, Polri, satpol PP, BPBD, puskesmas kecamatan, dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP).

Kepala Terminal Kalideres Nur Prasetyo mengatakan ada dua instansi di pos kesehatan.

“Ada dari puskesmas kecamatan sama dari BNNP. Untuk yang BNNP itu kegiatannya tes urine pengemudi," katanya, Jumat (14/3).

Puskesmas kecamatan melakukan pemeriksaan kesehatan, termasuk gula darah, kolesterol, dan penyakit lainnya.