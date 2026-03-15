Mudik Lebaran 2026: Masih Ada Bus Tidak Layak Jalan di Terminal Tanjung Priok

jakarta.jpnn.com - Petugas Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor (UP PKB) masih menemukan bus antar kota antar provinsi (AKAP) yang tidak layak jalan di Terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Hal itu terungkap setelah petugas melakukan pemeriksaan bus yang beroperasi menjelang mudik Lebaran 2026.

Kepala Terminal Bus Tanjung Priok Sandi mengatakan pihaknya menemukan dua bus yang tidak layak jalan.

Salah satunya ialah bus PO Sinar Jaya yang berangkat dari Jakarta menuju Surabaya.

Bus tersebut tidak dilengkapi kartu pengawasan yang berlaku.

Selain itu, pintu darurat tidak bisa beroperasi dengan baik.

Bus lainnya ialah PO Agramas yang berangkat dari Jakarta menuju Pacitan.

Bus ini tidak memiliki alat pemadam api ringan (apar).