Film Pelangi di Mars Tayang 18 Maret 2026, Pesannya Sangat Kuat

jakarta.jpnn.com - Film terbaru dari Mahakarya Pictures dan Sutradara Upie Guava, yakni Pelangi di Mars, akan ditayangkan di seluruh bioskop Indonesia pada Maret 2026.

Pelangi di Mars membawa cerita yang spektakuler dan menggunakan teknologi XR dalam pembuatannya.

Film itu juga bertujuan membangkitkan visi anak-anak Indonesia.

Produser Dendi Reynando mengatakan Pelangi di Mars berangkat dari kepeduliannya terhadap keterbatasan pilihan tontonan bagi keluarga di tanah air.

“Pelangi di Mars lahir karena menurut saya film untuk anak dan keluarga masih sangat terbatas (under supply, red),” kata Dendi Reynando, Minggu (15/3).

Dendi Reynando mengatakan pihaknya ingin memberikan satu alternatif untuk anak Indonesia.

“Tujuannya agar anak-anak kita memiliki cerita mereka sendiri,” ujar Dendi Reynando.

Dendi Reynando mengatakan Pelangi Di Mars adalah upaya memberikan ruang bagi anak-anak Indonesia agar tetap memiliki keterikatan dengan identitas dan imajinasi mereka melalui media sinema.