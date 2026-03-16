Pemprov DKI Jakarta Minta Warga Waspada Cuaca Panas

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengimbau warga ibu kota mewaspadai cuaca panas agar tidak mengalami dehidrasi.

Berdasarkan prediksi BMKG, suhu di Jakarta akan panas dalam beberapa hari ke depan.

"Jadi, memang perkiraan BMKG, pada satu, dua, tiga hari ini cuaca cukup panas, termasuk hari ini," kata Gubernur DKI Pramono Anung, Minggu (15/3).

Baca Juga: Pramono Anung Bakal Tertibkan Terminal Bayangan

Meskipun demikian, Pramono meminta warga tidak khawatir.

Politikus PDIP itu meminta masyakarat mempersiapkan antisipasi.

Salah satunya ialah memanfaatkan fasilitas kesehatan milik Dinas Kesehatan DKI.

"Jadi, untuk warga di Jakarta tak perlu khawatir," kata Pramono Anung.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Ani Ruspitawati menjelaskan cuaca panas bisa memengaruhi kesehatan.