Mudik Lebaran 2026: Diskon Tarif Tol Kurangi Volumen Kendaraan

jakarta.jpnn.com - Diskon tarif tol sebesar 30 persen dari Gerbang Tol Cikampek Utama menuju Gerbang Tol Kalikangkung diyakini mengurangi volume kendaraan pada puncak arus mudik 18 Maret 2026.

Vice President Corporate Secretary and Legal PT Jasa Marga Transjawa Tol Ria Marlinda Paalo mengatakan penerapan diskon tarif akan mendorong pemudik berangkat lebih awal sebelum puncak arus mudik.

"Ini memang merupakan strategi manajemen lalu lintas kami,” kata Ria, Minggu (15/3).

Baca Juga: Pramono Anung Bakal Tertibkan Terminal Bayangan

Ria mengatakan pihaknya meminta pengguna jalan memilih waktu-waktu potongan tarif tersebut.

“Dengan demikian, bisa mengurai adanya puncak di arus mudik yang cukup padat nantinya," kata Ria.

Hal itu tampak dari volume kendaraan yang melintasi Gerbang Tol Cikampek Utama yang telah menembus 60 ribu kendaraan pada 14 Maret 2025.

"Berarti ini sudah menunjukkan bahwa memang antusiasme pengguna jalan sudah cukup baik untuk bisa mengikuti potongan tarif tol," kata Ria.

PT Jasa Marga memberlakukan diskon tarif tol pada 15-16 Maret 2026 dalam rangka mendukung pelaksanaan mudik Lebaran 2026.