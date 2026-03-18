Lebaran 2026: PLN UID Jakarta Raya Siagakan Ribuan Petugas

jakarta.jpnn.com - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya berusaha memastikan pasokan listrik di ibu kota tetap aman selama Lebaran 2026.

PLN UID Jakarta Raya mengerahkan ribuan personel untuk menjaga pasokan listrik.

"Untuk menjaga keandalan sistem listrik, PLN UID Jakarta Raya menyiagakan sebanyak 2.148 personel yang akan bertugas selama masa siaga kelistrikan mulai 14 Maret hingga 28 Maret 2026," kata General Manager PLN UID Jakarta Raya Moch. Andy Adchaminoerdin, Minggu (15/3).

Langkah ini dilakukan guna menjaga kelancaran aktivitas masyarakat, terutama saat menjalankan ibadah dan merayakan Idulfitri

Para petugas tersebut disebar di berbagai lokasi strategis di ibu kota.

Tujuannya ialah memastikan sistem kelistrikan tetap berjalan optimal serta bisa segera menangani potensi gangguan.

PLN juga mendirikan 17 posko siaga yang dilengkapi berbagai peralatan pendukung operasional.

Peralatan tersebut antara lain 61 unit gardu bergerak, 58 unit Uninterruptible Power Supply (UPS) dan tiga genset.