Ketua RT Pademangan Jakarta Utara Tidak Mudik demi Jaga Rumah Warga

jakarta.jpnn.com - Ketua RT 004/RW 001, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Sya Bani rela tidak mudik demi menjaga rumah kosong milik warga saat Lebaran 2026.

"Tahun ini tidak mudik dulu karena jaga wilayah,” kata Sya, Rabu (25/3).

Pria asal Pemalang, Jawa Tengah, itu mengaku khawatir ada maling yang beraksi saat warga mudik.

Baca Juga: Pramono Anung Bakal Tertibkan Terminal Bayangan

“Warga di sini kebanyakan mudik. Jadi, rumah banyak yang kosong," kata dia.

Sya Bani menjelaskan pengamanan dilakukan demi

menjaga wilayahnya agar tetap aman dan terhindar dari aksi pencurian rumah kosong.

“Kami tidak mau aksi pencurian rumah kosong terjadi di sini,” ujar Sya Bani.

Sya Bani mengatakan dirinya dan para warga lain turut menjaga lingkungan.