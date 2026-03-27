Ketua RT Pademangan Jakarta Utara Tidak Mudik demi Jaga Rumah Warga

Jumat, 27 Maret 2026 – 21:00 WIB
Ketua RT 004/001, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Sya Bani bersama petugas duduk berdiskusi soal pengamanan wilayah. Foto: ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi

jakarta.jpnn.com - Ketua RT 004/RW 001, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Sya Bani rela tidak mudik demi menjaga rumah kosong milik warga saat Lebaran 2026.

"Tahun ini tidak mudik dulu karena jaga wilayah,” kata Sya, Rabu (25/3).

Pria asal Pemalang, Jawa Tengah, itu mengaku khawatir ada maling yang beraksi saat warga mudik.

“Warga di sini kebanyakan mudik. Jadi, rumah banyak yang kosong," kata dia.

Sya Bani menjelaskan pengamanan dilakukan demi 

menjaga wilayahnya agar tetap aman dan terhindar dari aksi pencurian rumah kosong.

“Kami tidak mau aksi pencurian rumah kosong terjadi di sini,” ujar Sya Bani.

Sya Bani mengatakan dirinya dan para warga lain turut menjaga lingkungan.

