Warga Mengeluh, Dinas Bina Marga DKI Jakarta Langsung Tambal Jalan Rusak

Kamis, 26 Maret 2026 – 21:00 WIB
Dinas Bina Marga (BM) DKI Jakarta menambal jalan rusak di persimpangan antara Jalan Lingkar Luar dengan Jalan Daan Mogot lampu merah Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa (24/3/2026) malam. Foto: ANTARA/HO-Pemkot Jakbar

jakarta.jpnn.com - Dinas Bina Marga DKI Jakarta bergerak cepat setelah warga mengeluhkan jalan rusak di persimpangan antara Jalan Lingkar Luar dengan Jalan Daan Mogot lampu merah Cengkareng, Jakarta Barat.

Dinas Bina Marga DKI Jakarta langsung menambal jalanan yang rusak.

“Kerusakan jalan di lokasi tersebut sudah ditindaklanjuti tadi malam,” kata Kepala Pusat Data Informasi (Kapusdatin) Dinas Bina Marga DKI Jakarta Siti Dinar Wenny, Rabu (25/3).

 Wenny mengatakan petugas mendapatkan laporan dari warga pada Selasa (24/3) sore.

Setelah itu, tim teknis lapangan langsung melakukan perbaikan pada Selasa (24/3) malam sekitar pukul 22.00 WIB.

Sebelum diperbaiki, jalanan tersebut tampak rusak parah.

Sekitar enam buah lubang yang cukup dalam di berbagai titik ada di jalan itu.

Kerusakan aspal yang terkelupas itu bahkan membuat pelat besi sambungan jalan terlihat hingga mencuat ke permukaan.

TAGS   bina marga jalan rusak warga jakarta cengkareng

