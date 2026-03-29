Anggota DPRD DKI Jakarta Ingatkan Pendatang Punya Keterampilan

Pesan itu disampaikan anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Nabilah Aboebakar Alhabsyi.

Dia mengingatkan para pendatang mempunyai pekerjaan yang pasti.

Baca Juga: Pramono Anung Bakal Tertibkan Terminal Bayangan

Selain itu, pendatang juga diminta memiliki kemampuan ekonomi memadai agar tidak menambah persoalan baru.

"Pendatang harus datang dengan rencana yang jelas, bukan sekadar berharap keberuntungan," kata Nabilah, Rabu (25/3).

Menurut dia, arus pendatang baru setelah Lebaran kembali mengalir ke ibu kota.

Dia menilai hal itu menjadi bukti bahwa posisi Jakarta masih sebagai tujuan utama masyarakat daerah untuk mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik.

Nabilah menjelaskan tekanan terhadap daya tampung kota kini kian meningkat.