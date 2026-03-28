Epson Mendefinisikan Ulang Solusi Printing yang Lebih Bertanggung Jawab untuk Bisnis di Asia Tenggara

jakarta.jpnn.com, JAKARTA - Di tengah perubahan cara kerja organisasi di Asia Tenggara—yang semakin fleksibel secara hybrid, berorientasi pada produktifitas tinggi serta menekankan pada efisiensi biaya, dan berfokus pada keberlanjutan—Epson sebagai pemimpin teknologi global menghadirkan definisi baru tentang solusi printing yang bertanggung jawab bagi bisnis modern.

Melalui pendekatan Dust-Free, Heat-Free, dan Stress-Free, Epson membantu organisasi dapat mencapai produktifikas kerja lebih tinggi dan pada saat yang sama mampu mengurangi dampak lingkungan, mengelola biaya operasional dengan lebih efektif serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien dan berpusat pada manusia.

Mendukung Ruang Kerja Lebih Bersih dengan Teknologi Dust-Free Epson

Kualitas udara dalam ruangan kini menjadi perhatian penting, terutama di lingkungan kantor dengan tingkat hunian tinggi.

Berdasarkan studi terbaru dari Korea Institute of Industrial Technology and Testing, beberapa model Epson (AM-C4000, AM-C400, dan L6490) menunjukkan tingkat emisi partikel debu halus dan ultra-halus yang sangat rendah dalam kondisi pengujian tertentu.

Dengan pendekatan Dust-Free, teknologi inkjet bisnis Epson membantu menciptakan ruang kerja yang lebih bersih, sehingga karyawan dapat bekerja dengan lebih fokus tanpa gangguan dari lingkungan sekitar.

Hemat Energi dengan Teknologi Heat-Free

Berbeda dengan printer laser konvensional, printer inkjet bisnis Epson tidak memerlukan panas dalam proses pencetakan.