Rano Karno Jamin Revitalisasi Anjungan Jakarta di TMII Lebib Visioner

jakarta.jpnn.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan revitalisasi Anjungan Jakarta di TMII akan menggunakan konsep dan pendekatan jangka panjang yang lebih visioner.

Menurut Rano Karno, konsep yang dipakai akan relevan hingga 20 tahun ke depan.

Dengan demikian, Anjungan Jakarta di TMII akan tetap relate dengan era digital.

Menurut Rano Karno, salah satu fokus utama revitalisasi Anjungan DKI Jakarta ialah menghadirkan pengalaman imersif dengan memanfaatkan teknologi digital.

"Sekarang anak-anak sudah punya pandangan yang berbeda. Kita harus bersiap ke arah digital karena memang itu eranya," kata Rano Karno, Minggu (30/3).

Rano optimistis Anjungan DKI Jakarta bisa menjadi showcase kebudayaan Jakarta.

Selain itu, Anjungan DKI Jakarta juga bisa sebagai wadah promosi dan edukasi yang menampilkan budaya Betawi serta keberagaman masyarakat Jakarta.

Anjungan DKI Jakarta juga bisa menjadi penyambut usia ibu kota yang menginjak 500 tahun pada 2027.