Perumda Pasar Jaya Cegah Penumpukan Sampah di Pasar Induk Kramat Jati

jakarta.jpnn.com - Perumda Pasar Jaya terus berupaya mencegah penumpukan sampah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur.

Berbagai cara dilakukan Perumda Pasar Jaya untuk mengatasi masalah sampah di sana.

Salah satunya ialah dengan menertibkan dan menyaring (screening) sampah.

Hal itu dilakukan karena volume sampah di Pasar Induk Kramat Jati diperkirakan mencapai sekitar 6.970 ton atau setara dengan kurang lebih 410 truk tronton

Penumpukan sampah itu dipicu kendala teknis dalam penyediaan armada pengangkutan sejak 9 Maret 2026.

Manajer Humas Perumda Pasar Jaya Topik Hidayatulloh mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta untuk pengangkutan.

“Kami terus berkoordinasi intensif dengan instansi terkait untuk memastikan seluruh tumpukan sampah dapat segera terangkut sepenuhnya,” kata dia, Minggu (29/3).

Dalam dua hari terakhir, sebanyak 33 truk tronton telah dikerahkan.