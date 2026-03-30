353.525 Wisatawan Kunjungi Ragunan selama Libur Lebaran

Senin, 30 Maret 2026 – 18:00 WIB
Pengunjung melihat jerapah (Giraffa camelopardalis) saat berwisata di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta, Minggu (22/3/2026). Foto: ANTARA FOTO/Putra M. Akbar/nym

jakarta.jpnn.com - Sebanyak 353.525 wisatawan mengunjungi Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, selama libur Lebaran 2026.

Jumlah kunjungan wisatawan itu dihitung dari 22 Maret hingga 28 Maret 2026.

Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan jumlah penumpang tertinggi terjadi pada 23 Maret dengan total 80.790 orang.

Baca Juga:

Setelah itu, disusul kunjungan pada 22 Maret sebanyak 72.311 orang.

Pada 24 Maret, kunjungan wisatawan ke Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, mencapai 69.890 orang.

Selanjutnya, tren penumpang mulai mengalami penurunan pada 25 Maret dengan 49.476 orang.

Baca Juga:

Pada 26 Maret, sebanyak 29.542 orang datang ke Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan.

Pada 27 Maret, sebanyak 16.604 orang mengunjungi Taman Margasatwa Ragunan.

BERITA TERKAIT

