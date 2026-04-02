Tingkat Hunian Hotel Bintang di Jakarta Turun

Kamis, 02 April 2026 – 18:00 WIB
Arsip Foto - Warga melintas di depan Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat (29/9/2023). Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta

jakarta.jpnn.com - Tingkat penghunian kamar (TPK) hotel bintang di Jakarta pada Februari turun dibandingkan Januari 2026.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, (TPK) hotel bintang pada Februari 2026 mencapai 51,72 persen.

Angka itu atau 0,78 persen dibandingkan TPK pada Januari 2026.

Kepala BPS DKI Jakarta Kadarmanto mengatakan penurunan juga terjadi secara tahunan, yakni sebesar 7,35 persen.

Kondisi serupa pun terjadi pada TPK hotel non-bintang yang tercatat sebesar 36.01 persen.

Angka itu turun 2,89 persen poin secara bulanan dan turun sebesar 8,5 persen poin secara tahunan.

Sementara itu, rata-rata lama menginap tamu untuk hotel bintang di Jakarta pada Februari 2026 sebesar 1,59 malam atau satu hingga dua hari.

"Angka ini naik sebesar 0,07 poin dibandingkan Januari 2026 atau bulanan dan sebaliknya turun 0,01 poin dibandingkan Februari 2025 atau tahunan," kata Kadarmanto, Rabu (1/4).

