DPRD DKI Jakarta Dorong Percepatan Teknologi Pengolahan Sampah

jakarta.jpnn.com - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mendorong percepatan penggunaan teknologi intermediate treatment facility (ITF) atau refuse derived fuel (RDF).

Menurut Yuke, teknologi itu bisa mengatasi masalah sampah di Jakarta.

"Kita harus segera mempercepat pembangunan dan pengembangan pengolahan sampah dengan teknologi tinggi atau modern," kata Yuke, Rabu (1/4).

Menurut dia, persoalan sampah yang menumpuk akibat kejadian di Bantargebang di sejumlah titik perlu segera diselesaikan.

Selain itu, pengolahan sampah di Jakarta yang per hari memproduksi 8.500 ton itu perlu ada solusi yang cepat.

Salah satu caranya ialah dengan menerapkan teknologi dalam mengolah sampah.

Ketika teknologi pengolahan sampah tidak dikembangkan, Jakarta akan terus bergantung pada TPST Bantargebang.

Ketika terjadi kendala, pengolahan sampah pun akan terganggu.