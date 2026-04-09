Cegah Banjir, Pemkot Jakarta Selatan Keruk Kali Pesanggrahan Sampai Akhir Tahun

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Kota Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) mengeruk Kali Pesanggrahan untuk mengurangi risiko banjir.

Pengerukan itu dilakukan lewat kegiatan kerja bakti skala besar di perbatasan Kecamatan Kebayoran Lama dan Pesanggrahan.

"Fokus utama dari kerja bakti ini ialah normalisasi bantaran kali,” kata Wali Kota Jakarta Selatan Muhammad Anwar di Danau Cavalio Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Minggu (5/4).

Dia mengatakan bantaran kali yang semula sudah tinggi dan menjadi daratan menyebabkan air menggerus ke sisi kanan.

“Berisiko merusak tanggul," kata Muhammad Anwar.

Dia mengatakan kerja bakti skala besar tersebut merupakan kali pertama dilakukan se-DKI Jakarta setelah Lebaran 2026.

Kegiatan itu difokuskan pada normalisasi bantaran kali yang mengalami pendangkalan dan perubahan struktur.

Kondisi tersebut dinilai menyebabkan aliran air menggerus sisi tanggul dan meningkatkan potensi kerusakan.