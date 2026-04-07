Banjir Rob Berpotensi Terjadi di Pesisir Jakarta Utara Sampai 9 April 2026

Warga yang tinggal di wilayah pesisir utara Jakarta harus mewaspadai potensi banjir rob.

Sebab, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyebut banjir rob berpeluang terjadi di wilayah pesisir utara Jakarta pada 5-9 April 2026.

BPBD DKI Jakarta merujuk keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kelas I Maritim Tanjung Priok.

Dalam keterangannya, fenomena pasang maksimal air laut yang terjadi bersamaan dengan bulan purnama selama kurun itu berpotensi meningkatkan tinggi pasang air laut maksimum.

Puncak maksimal diperkirakan terjadi di beberapa daerah, seperti Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, dan Pluit pada pukul 23.00 hingga pukul 02.00 WIB.

Kondisi juga bisa terjadi Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, Tanjung Priok, dan Kepulauan Seribu.

Warga di daerah-daerah pesisir tersebut diimbau mewaspadai perubahan cuaca dan potensi banjir pesisir akibat pasang maksimum air laut.

BPBD juga mengimbau warga agar menghindari aktivitas di daerah pesisir yang berisiko terdampak banjir rob, terutama saat pasang tinggi.