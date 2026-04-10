Tampung Pencinta Lari, Ragunan Akan Dibuka Sampai Malam 

jakarta.jpnn.com - Para penggemar lari bisa melakukan aktivitasnya pada malam hari di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan.

Sebab, Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan berencana menambah jam operasional hingga malam hari bagi pengunjung yang ingin olahraga jogging.

"Kami tidak buka untuk melihat satwa di hari biasa, tetapi hanya untuk dikhususkan bagi pengunjung yang ingin olahraga jogging," kata Kepala Humas Ragunan Wahyudi Bambang di Jakarta, Sabtu (4/4).

Dia menjelaskan kebijakan itu tengah disiapkan menyusul tingginya minat masyarakat untuk berolahraga di kawasan Ragunan.

Menurut Bambang, rencana ini juga didorong oleh meningkatnya tren olahraga di kalangan masyarakat.

Sejak dibangun pada 2022, fasilitas jalur jogging di Ragunan mengalami lonjakan pengguna yang signifikan.

Baca Juga: Pengelola Prediksi Jumlah Pengunjung Ragunan Tembus 80 Ribu pada Tahun Baru 2026

Ragunan yang sudah dibuka mulai pukul 06.00 WIB kerap dipadati warga yang berolahraga.

"Kalau kami pantau di lapangan cukup tinggi,” kata Bambang.