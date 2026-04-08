Lebaran Betawi 2026 Digelar 10-12 April, Acaranya Banyak Banget

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menggelar Lebaran Betawi 2026 di Lapangan Banteng pada 10-12 April 2026.

Pemprov DKI Jakarta pun sudah menyiapkan berbagai kegiatan.

“Kami mengundang seluruh masyarakat Jakarta dan sekitarnya untuk hadir dan meramaikan Lebaran Betawi 2026," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Uus Kuswanto, Sabtu (4/4).

Lebaran Betawi 2026 mengusung tema Lebaran Betawi untuk Jakarta: Memperkokoh Persatuan dalam Merawat Tradisi Menuju Jakarta Kota Global.

Acara akan diawali malam tasyakuran yang diisi pengajian, maulid, tahlilan, tausiah, dan doa bersama pada Jumat (10/4) pukul 18.30-21.30 WIB.

Pada hari berikutnya, akan diadakan berbagai atraksi budaya mulai pukul 08.00–23.00 WIB.

Di antaranya ialah ondel-ondel, tanjidor, silat, dan gambang kromong, serta kegiatan seremonial, dan silaturahmi akbar.

Selain itu, ada juga hiburan rakyat, seperti lenong Betawi dan layar tancap.