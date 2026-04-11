Sampah Menggunung di Cakung, Warga Mengeluh

jakarta.jpnn.com - Warga Jalan Rusunawa Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur (Jaktim), mengeluhkan tumpukan sampah di jalan.

Mereka menganggap tumpukan sampah itu membuat jalan menjadi sempit.

"Sampah menumpuk begini sudah lebih satu bulan,” kata warga bernama Adi, Rabu (8/4).

Pria 58 tahun itu menjelaskan sampah sudah menumpuk sejak sebelum Ramadan.

“Udah pasti terganggu. Jalanan jadi sempit karena banyak sampah. Yang lewat suka ngeluh," kata Adi.

Adi menyebut tumpukan sampah itu mengganggu aktivitas sehari-hari.

Selain menimbulkan bau tak sedap, sampah yang meluber hingga ke badan jalan membuat akses kendaraan menjadi sempit.

Menurut dia, penyebab utama penumpukan sampah ialah keterlambatan pengangkutan oleh petugas. Dalam beberapa kesempatan, mobil pengangkut sampah tidak datang sama sekali atau hanya datang dalam jumlah terbatas.