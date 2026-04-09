DRT Show Indonesia 2026: Pameran Industri Selam Terbesar di Asia Pasifik Siap Digelar di ICE BSD City

jakarta.jpnn.com - Pameran industri selam paling berpengaruh di Asia Pasifik bertajuk Diving, Resort, and Travel (DRT) Show akan diselenggarakan di ICE BSD City, Hall 10, pada 17-19 April 2026.

Ocean Star Underwater Photo Gallery akan menampilkan 50 karya yang memukau. Gambar-gambar itu bukan sekadar ekspresi artistik, melainkan catatan laut yang paling autentik dan rendah hati.

DRT SHOW secara ketat mematuhi standar ekologis tertinggi di industri.

Setiap karya yang diperoleh dengan mengganggu perilaku biologis, menyentuh kehidupan laut, atau merusak habitat biologis dilarang dipamerkan.

“Kami telah menetapkan mekanisme peninjauan profesional yang ketat untuk memastikan setiap entri yang terpilih diambil tanpa mengganggu ekosistem," kata CEO LX Development Group sekaligus pendiri DRT Show Jason Chong, Kamis (9/4).

Dia mengatakan pihaknya percaya master bawah air sejati harus melihat diri mereka sebagai penjaga, bukan predator.

"Di luar pesta visual, kami mendorong pengunjung berinteraksi dengan fotografer mengenai kisah di balik gambar-gambar tersebut, membangkitkan resonansi atas kerapuhan dan keagungan laut melalui estetika yang indah dan panduan yang tepat,” ujar Jason Chong.

Peresmian DRT Show Indonesia 2026 menandai titik awal baru bagi perjalanan konservasi di Indonesia.