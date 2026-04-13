Bus Transjakarta Rute 6D Sudah Tidak Berhenti di Menara Mandiri

Senin, 13 April 2026 – 15:00 WIB
Bus Transjakarta Rute 6D Sudah Tidak Berhenti di Menara Mandiri - JPNN.com Jakarta
Bus Transjakarta melintas di Jalan Sudirman, Jakarta, Jumat (27/3/2026). Foto: ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/wpa.

jakarta.jpnn.com - Transjakarta mengubah titik pemberhentian bus rute 6D yang melayani Stasiun Tebet-Bundaran Senayan.

Saat ini bus Transjakarta rute 6D tidak berhenti di titik pemberhentian Menara Mandiri arah Bundaran Senayan.

Perubahan titik pemberhentian bus Transjakarta rute 6D itu berlaku sejak Sabtu (11/4).

Baca Juga:

"Pelanggan bisa menggunakan alternatif pemberhentian melalui bus stop Gelora Bung Karno 1 untuk melanjutkan perjalanan," kata Kepala Departemen Hubungan Masyarakat dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani.

Titik pemberhentian rute 6D arah Bundaran Senayan, yakni Stasiun Tebet – Sawo Kecik Raya – Telkom Tebet – Kota Kasablanka – Puri Casablanca – UPT. LLHD 2 – Kuningan 18 – Ambassador – Satrio 6 – Karet Pedurenan 2 – Jl. Tiong – Sbr. Standard Chartered – Jl. Bek Murad – Flyover Karet – Sahid Sudirman Center.

Kemudian, Citywalk Sudirman – Jl. Karet Pasar Baru Timur 5 – Grand Sahid – Karet Sudirman 3 – Karet Sudirman 2 – Benhil 3 –GBK Pintu 7 – Gelora Bung Karno 2 – FX Sudirman – Bundaran Senayan 2 – Bundaran Senayan 1.

Baca Juga:

Untuk arah Tebet, yakni Bundaran Senayan 1 – Summmitmas – Gelora Bung Karno 1 – Plaza Sentral – Sampoerna Strategic – Viva Futsal – Karet Pedurenan 1 – Lotte Mall Kuningan 1 – Mega Kuningan – Pos Polisi Satrio – Sbr. Manhattan Hotel – UPT. LLHD 1 – SMU 79 – Pal Batu 3 – Pal Batu 2 – Cervino Village – Smabel – Gebu Minang – Stasiun Tebet.

Penyesuaian rute tersebut dilakukan untuk meningkatkan konektivitas pelanggan di kawasan padat aktivitas seperti Tebet, Kuningan, dan Sudirman hingga Senayan.

Transjakarta mengubah titik pemberhentian bus rute 6D yang melayani Stasiun Tebet-Bundaran Senayan.
BERITA TERKAIT

