Bus Transjakarta Rute 6D Sudah Tidak Berhenti di Menara Mandiri

jakarta.jpnn.com - Transjakarta mengubah titik pemberhentian bus rute 6D yang melayani Stasiun Tebet-Bundaran Senayan.

Saat ini bus Transjakarta rute 6D tidak berhenti di titik pemberhentian Menara Mandiri arah Bundaran Senayan.

Perubahan titik pemberhentian bus Transjakarta rute 6D itu berlaku sejak Sabtu (11/4).

Baca Juga: Pramono Anung Bakal Tertibkan Terminal Bayangan

"Pelanggan bisa menggunakan alternatif pemberhentian melalui bus stop Gelora Bung Karno 1 untuk melanjutkan perjalanan," kata Kepala Departemen Hubungan Masyarakat dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani.

Titik pemberhentian rute 6D arah Bundaran Senayan, yakni Stasiun Tebet – Sawo Kecik Raya – Telkom Tebet – Kota Kasablanka – Puri Casablanca – UPT. LLHD 2 – Kuningan 18 – Ambassador – Satrio 6 – Karet Pedurenan 2 – Jl. Tiong – Sbr. Standard Chartered – Jl. Bek Murad – Flyover Karet – Sahid Sudirman Center.

Kemudian, Citywalk Sudirman – Jl. Karet Pasar Baru Timur 5 – Grand Sahid – Karet Sudirman 3 – Karet Sudirman 2 – Benhil 3 –GBK Pintu 7 – Gelora Bung Karno 2 – FX Sudirman – Bundaran Senayan 2 – Bundaran Senayan 1.

Untuk arah Tebet, yakni Bundaran Senayan 1 – Summmitmas – Gelora Bung Karno 1 – Plaza Sentral – Sampoerna Strategic – Viva Futsal – Karet Pedurenan 1 – Lotte Mall Kuningan 1 – Mega Kuningan – Pos Polisi Satrio – Sbr. Manhattan Hotel – UPT. LLHD 1 – SMU 79 – Pal Batu 3 – Pal Batu 2 – Cervino Village – Smabel – Gebu Minang – Stasiun Tebet.

Penyesuaian rute tersebut dilakukan untuk meningkatkan konektivitas pelanggan di kawasan padat aktivitas seperti Tebet, Kuningan, dan Sudirman hingga Senayan.